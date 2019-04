Kempen : Ende Mai 72-Stunden-Aktion für soziale Projekte

Kempen Katholische Jugend organisiert wieder Sozialaktion. Jetzt anmelden für Kempen und St. Hubert.

Vom 23. bis 26. Mai stellen sich Jugendliche auch in Kempen und St. Hubert bestimmte Aufgaben, mit denen sie die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Dann findet die 72-Stunden-Aktion mit dem Motto „Uns schickt der Himmel“ des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) statt. Die Jugendlichen packen für einen guten Zweck an, der sozialen Einrichtungen, Kirchengemeinden oder Bedürftigen zugute kommt. Die Aktion findet nach 2009 und 2013 nun zum dritten Mal statt.

In Kempen und St. Hubert wird die Aktion jeweils von der katholischen Jugend organisiert. Dazu gehören Vertreter aller katholischen Jugendgruppierungen, wie Messdiener und Pfadfinder. Auch Gemeindeassistent Sebastian Winter-Weidenbach und Gemeindereferentin Julia Klütsch von der Pfarrgemeinde St. Mariae Geburt in Kempen sowie Ulrike Ingendae von der Gemeinde St. Hubertus in St. Hubert gehören zum Orga-Team.

Noch werden Projekte gesucht, die die Jugendlichen innerhalb von 72 Stunden umsetzen können. Wer Vorschläge hat, kann sich für Kempen bei Sebastian Winter-Weidenbach, Telefon 02152 558809 oder E-Mail an: sebastian.winter-weidenbach@gdg-ktv.de sowie für St. Hubert bei Ulrike Ingendae, Telefon: 0177 1768188 oder E-Mail an. u.ingendae@gmail.com, melden. Für St. Hubert ist geplant, einen Kräutergarten und einen Barfußpfad im Garten einer Einrichtung für Kinder anzulegen.

Der Startschuss fällt am Donnerstag, 23. Mai, um 17.07 Uhr auf dem Buttermarkt. Dann wird bekannt gegeben, welchen Projekten sich die Jugendlichen widmen. Ende ist am Sonntag, 26. Mai, um 17.07 Uhr. Übernachtet wird in Zelten bei den Kempener Pfadfindern. Die Teilnehmer erhalten Frühstück, Lunchpaket und Abendessen. Mit den Schulen ist abgesprochen, dass teilnehmende Schüler am Freitag, 24. Mai, schulfrei erhalten. Lediglich eine Entschuldigung der Eltern ist dafür notwendig.