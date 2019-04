„Sommermusik“ in Kempen : Gregor Meyle und Operetten an der Burg

Gregor Meyle vor seinem Konzert im Dezember in der Kufa in Krefeld. Am 19. Juli tritt er bei der Sommermusik in Kempen auf. Foto: Thomas Lammertz

Kempen Der Singer-Songwriter aus Backnang und das Europäische Festival Orchester treten am 19. und 20. Juli bei der fünften Auflage der „Sommermusik an der Kempener Burg“ auf. Veranstalter ist der Verkehrsverein.

Kurz nachdem im November bekannt wurde, dass Gregor Meyle, der aus dem Fernsehen bekannte Sänger und Songschreiber, bei der Sommermusik 2019 am Freitag, 19. Juli, ab 20.30 Uhr an der Kempener Burg mit seiner Band ein Open-Air-Gastspiel geben wird, begann der Run auf die Eintrittskarten. Nun gibt es nur noch wenige Tickets, wie Vorstandsmitglieder des Kempener Verkehrsvereins bei einem Pressegespräch am Mittwoch mitteilten. Von den 2250 Karten, die in Kempen zum Einheitspreis von 37,50 Euro für einen Stehplatz angeboten wurden, sind allenfalls 100 noch zu haben.

Die fünfte Auflage der beliebten Open-Air-Konzerte auf der Wiese an der Kempener Burg, die der Verkehrsverein alle zwei Jahre ausrichtet, erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Mischung aus Pop und Klassik kommt beim Kempener Publikum sehr gut an, zieht auch viele Besucher aus dem Umland an. 2017 wurde für das Gastspiel von Max Giesinger erstmals auf eine Bestuhlung der Wiese beim Konzert verzichtet, um mehr Zuschauer unterbringen zu können. Das praktiziert der Verkehrsverein auch am 19. Juli beim Meyle-Konzert. Eine Vorgruppe, die noch nicht feststeht, wird das Gastspiel des deutschen Popmusikers einleiten.

Für den Operettenabend mit dem Europäischen Festival Orchester am Samstag, 20. Juli, ebenfalls ab 20.30 Uhr, werden dann 1500 Stühle aufgestellt. Für diesen Abend, der unter dem Motto „Zauber der Operette“ steht, gibt es noch Eintrittskarten in drei Kategorien von 27,50 bis 37,50 Euro. Das mit rund 60 internationalen Musikern besetzte Orchester wird von Alexander Steinitz dirigiert. Beide, Orchester und Dirigent, waren bereits bei der Sommermusik 2017 in Kempen mit von der Partie. Diesmal sind bekannte Operetten-Melodien von Strauss, Linke oder Lehar zu hören. Als Solisten treten Peggy Steiner (Sopran) und Michael Heim (Tenor) auf. Klassiker wie „Dein ist mein ganzes Herz“ oder „Das ist die Berliner Luft“ dürften beim Publikum gut ankommen.

Kempens Bürgermeister Volker Rübo lobte am Mittwoch das Engagement des Verkehrsvereins mit der „Sommermusik an der Burg“ ausdrücklich. Die Open-Air-Veranstaltung habe bereits einen festen Platz im Konzertprogramm der Stadt und trage dazu bei, den Ruf Kempens als Kulturstadt zu stärken. Für das Vorstandsteam des Verkehrsvereins um Jürgen Hamelmann, Heinz-Josef Rox, Christian Alberts und Frank Doerkes ist es eine besondere Verpflichtung, auch das kulturelle Leben der Stadt zu bereichern. Unterstützt wird der Verein bei der Sommermusik von Sponsoren, allen voran die Sparkasse Krefeld-Kreis Viersen, die Volksbank Kempen-Grefrath und die Stadtwerke Kempen.