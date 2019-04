Kempen : Kirchenbücherei leiht Medienboxen aus

Päivi Kemner, Marion Loebnitz und Renate Glomb (von links) mit den neuen Medienboxen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die Bibliothek der evangelischen Thomaskirche in Kempen hat mit Landesmitteln Bücher, Spiele und andere Medien angeschafft. Sie können von Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen oder der Flüchtlingshilfe genutzt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silvia Ruf-Stanley

Ein ganz neues Angebot gibt es nun in der Gemeindebücherei der evangelischen Thomaskirche an der Kerkener Straße in Kempen. Vom Landesministerium für Kultur und Wissenschaft gab es 1500 Euro zur Anschaffung von sogenannten Medienboxen, die Kindertagesstätten, Kindergruppen sowie Handarbeits- und Bastelgruppen zur Verfügung stehen. Es war ein Glücksfall, dass die Gemeindebücherei auf diese Fördermittel von NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hingewiesen wurde. Das Land will ehrenamtlich geführte Bibliotheken fördern, damit sie die Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Schulen, Senioreneinrichtungen oder auch mit Flüchtlingseinrichtungen intensivieren können. Zehn Prozent der Fördersumme – in diesem Fall 150 Euro – musste die Bücherei selbst beisteuern.

Mit dem Fördergeld konnten Marion Loebnitz, Päivi Kemner, Renate Glomb und Rita Fuchs-Gallach eine schöne Erweiterung fürs Büchereiangebot aussuchen. Schnell hatten sie sich für vier Schwerpunkte entschieden. Vor allem an Kinder richten sich die Themen Tiere und Natur, Ereignisse im Lebenskreis sowie Sport und Bewegung. Die vierte Box enthält viele Bücher mit Anregungen für verschiedenste Handarbeiten und Bastelmöglichkeiten. Alle Boxen enthalten etwa 20 bis 25 Bücher zu den verschiedenen Themen.

Info Die Kisten sind kostenlos zu bekommen Wer sich für die Boxen interessiert, kann diese in der Gemeindebücherei an der evangelischen Thomaskirche in Kempen, Kerkener Straße, während der Öffnungszeiten jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr und von 15.30 bis 17.30 Uhr und sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr ansehen. Am einfachsten ist es, während der Öffnungszeiten unter Telefon 02152 890966 einen Termin zu vereinbaren. Oder man sendet eine E-Mail an: buecherei@thomaskirche-kempen.de. Die Ausleihe ist kostenlos.

Zunächst steckte einmal viel Arbeit in der Zusammenstellung der Boxen, erzählen die Damen. Guten Rat gab es vom Kempener Buchhändler Dirk Lewejohann, dann wurde weiter im Internet gesucht. So ist die bunte Vielfalt entstanden. In der Kreativbox finden sich so zum Beispiel Titel mit Strickmustern, Nähanleitungen oder auch Bücher zum derzeit so modernen Upcycling. Die Box Sport und Bewegung enthält viele praktische Tipps, wie man mit Kindern Bewegungsspiele machen kann. Das kann Kinderyoga sein, das auf Bildkarten von den Kindern selbst entdeckt werden kann. Das können aber auch pfiffige Ideen zum Kinderturnen und spielerischem Bewegen sein. Es gibt sogar ein Liederbuch, das tänzerischen Spaß an Bewegung initiieren kann.

Auch in der Box zur Natur geht es vor allem um entdeckendes Lernen. Enthalten sind viele spielerische Ideen, die sich ganz leicht umsetzen lassen. Das geht hin bis zu kleinen Experimenten, aber auch Büchern, die in einfacher Weise Zusammenhänge in der Natur erläutern. Bei der Box zu Ereignissen im Lebenskreis wird im wahren Sinne des Wortes das gesamte Leben von der Geburt bis hin zum Tod erklärt. Wie kommt denn das Baby in den Bauch, was verändert sich mit Geschwistern. Oder wie kann man mit Kindern behutsam den Verlust eines nahen Menschen aufarbeiten. Man kommt bei diesen Bücherkisten gar nicht mehr aus dem Stöbern und Staunen heraus.

Verpackt sind die Bücher in praktische stabile Kunststoffbehälter. Dank eines ausziehbaren Griffs lassen sich die Rollwagen leicht transportieren. Dies ist eine gute Idee der ehrenamtlichen Büchereimitarbeiterinnen, diese Lösung zu wählen, denn die Kisten haben doch ein ordentliches Gewicht.