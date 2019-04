Kempen : Kita-Plätze: Eltern erhalten bald von der Stadt Bescheid

Kempen Über das Nachrückverfahren ist beim Kempener Jugendamt noch nicht entschieden.

Die 69 Kempener Eltern, die im ersten Anlauf keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder in einer städtischen Kita zum 1. August dieses Jahres bekommen haben, müssen sich noch ein wenig gedulden. Wie die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, haben Eltern, die einen Platz bekommen haben, bis Ende dieser Woche Zeit, die Annahme des Platzes bei der jeweiligen Kita zu bestätigen. Erst danach wird das Jugendamt im Rahmen eines Nachrückverfahrens weitere Plätze für Kinder, die derzeit auf einer Warteliste stehen, vergeben.

Die Vorbereitungen für den Bau der neuen Interimskita neben dem St. Huberter Forum an der Stendener Straße laufen derweil auf Hochtouren. Gleichwohl bleibt es dabei: Die neue Kita kann nicht zum 1. August eröffnet werden. Das hatte dazu geführt, dass nicht alle Eltern, die ihr Kind zur Betreuung angemeldet haben, auf Anhieb einen Platz erhalten haben. Ende September sollen die Fertigbauteile für den neuen Kindergarten montiert sein, danach erfolgen Restarbeiten im Innenausbau und die Gestaltung der Außenanlage. Wann die Kita eröffnet werden kann, ist derzeit offen. Das hängt nach Angaben von Stadtsprecher Christoph Dellmans von der Ausschreibung und den Angeboten der Firmen ab.

Was das Personal für die städtischen Kindergärten – nicht nur für die neue Interimskita – betrifft, verweist Dellmans darauf, dass die Stadt Kempen dauernd Stellen ausschreibe. Fach- und Ergänzungskräfte könnten sich ganzjährig bei der Stadt Kempen bewerben. Es fänden auch regelmäßig Vorstellungsgespräche statt. Aus einem Bewerberpool würden dann freie Stellen besetzt. Derzeit liegen dem Personalamt der Stadt etwa 40 Bewerbungen für die Kinderbetreuung in den städtischen Einrichtungen vor. Für Ende April sind Vorstellungsgespräche mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern geplant. Ende Mai, so Dellmans, könnten dann die ersten Arbeitsverträge unterschrieben werden.