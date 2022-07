Nachfolgerin steht bereits fest : Grefrather Kita-Leiterin geht in Ruhestand

Wechsel in der Leitung der Ktia an der evangelische Kirche: Evelyne Maeßen (links) tanzt zum Abschied mit ihrer Nachfolgerin Alexandra Henoch. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Nach 23 Jahren ist Schluss: Am Freitag verabschiedeten sich Kinder, Erzieherinnen und viele Eltern von Evelyne Maeßen, die die Einrichtung neben der Kirche leitete. Ihre Nachfolgerin steht schon fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uli Rentzsch

Der evangelische Kindergarten in Grefrath bekommt eine neue Leitung. Evelyne Maeßen verabschiedete sich am Freitagnachmittag in den Ruhestand. Jetzt will sie ihre Zeit vor allem für spontane Reisen nutzen. Ihre Nachfolgerin ist Alexandra Henoch, seit acht Jahren stellvertretende Leiterin.

Am Freitagmittag wurde Evelyne Maeßen von den Kindern, den Erzieherinnen und vielen Eltern verabschiedet. Die Kinder kamen mit Besen in der Hand aus der Kita, kehrten den Eingangsbereich kräftig durch. Schon diese Aktion sorgte für große Freude bei allen Zuschauern. Noch besser wurde die Stimmung, als die Kinder das Lied „Wie schön, dass du geboren bist“ und anschließend auch „Atemlos“ sangen. Die Kinder fassten sich an die Schultern und bildeten eine Polonaise, es wurde getanzt, gesungen und im Takt geklatscht. Von Traurigkeit keine Spur.

„Ich habe mich entschieden, jetzt zum Wechsel des Kindergartenjahres in den Ruhestand zu gehen“, sagt Evelyne Maeßen. Das sei für sie selbst und für die Einrichtung am besten. Was bringe es, wenn sie die neuen Kinder nach den Ferien eingewöhne, um dann nach wenigen Monaten zu sagen: Tschüss, ich bin jetzt weg. 23 Jahre und ein halbes Jahr war Maeßens Arbeitsplatz an der evangelischen Kirche 23. Im Beruf war Evelyne Maeßen seit 45 Jahren, war zwischenzeitlich auch als Tagesmutter tätig. „Es hat mich immer gefreut, wenn die Plätze mit den Kindern gefüllt waren, wenn das Team gemeinsam die Arbeit trägt“, sagt sie. Es sei ihr von vielen Seiten berichtet worden, dass in der Kita immer eine wohlwollende, fröhliche Atmosphäre herrsche. „Typisch für Evelyne ist ihr Blick nach vorn, der Blick auf das Positive, selbst in der Zeit, als wir beinahe hätten schließen müssen“, sagt Alexandra Henoch. Aber auch der Umgang mit den Kindern habe Evelyne Maeßen immer großen Spaß bereitet. „Es hat sehr geholfen, wenn man spürt, dass das Team Hand in Hand arbeitet. Dieses Teamwork hat uns immer stabilisiert.“ Genau deshalb habe sie die Stelle als neue Leiterin angenommen, bestätigt Alexandra Henoch: „Zudem spüren wir einen starken Rückhalt durch den Träger und ein wirklich starkes Engagement der Elternschaft.“ Henoch selbst hatte sich im Studium der Kindheitspädagogik weitergebildet.