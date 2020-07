Katholische junge Gemeinde St. Hubert : Eine Woche in der Harry-Potter-Welt

Eine Woche in der Harry-Potter-Welt

St. Hubert Die Katholische junge Gemeinde St. Hubert bietet eine Ferienfreizeitwoche unter dem Motto „Harry Potter“ an. Es gibt unter anderem ein trimagisches Turnier und „Quidditch“ für die Teilnehmer.

Eigentlich hätte es für zwei Wochen nach Südfrankreich gehen sollen, aber die Corona-Pandemie hat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Den Kopf in den Sand stecken wollte die Katholische junge Gemeinde (KjG) St. Hubert nicht. Seit 13 Jahren bietet sie eine solche Sommerferienfreizeit für Jugendliche im Alter von zehn bis 15 Jahren an.

„Wir haben an einem Alternativangebot für St. Hubert gearbeitet und ein wirklich abwechslungsreiches Angebot unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen entworfen“, sagt Jugendleiter Jerome Giesen. Für die Zeit vom 27. bis zum 31. Juli gibt es nun für Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren eine Woche Ferienfreizeitspaß unter dem Thema „Harry Potter“, rund um die von der Autorin Joanne K. Rowling geschaffene Zauberwelt.

Alles findet im Marienheim am Kirchplatz 2 in St. Hubert und im benachbarten Kendelpark statt. Das Harry-Potter-Motto wird schon bei den Gruppenzusammenstellungen umgesetzt. Der sprechende Hut wird die Teilnehmer wie in den Büchern auf die vier Häuser verteilen. Beim Mittagessen gebe es entsprechende Haustische, informiert Jenni Bartscht, die zum 13-köpfigen Organisationsteam gehört.