Sommer in Radevormwald : Evangelische Jugend: Noch Plätze frei für Kidscamp und Kinderfreizeit

Radevormwald Mädchen und Jungen im Alter von neun bis zwölf Jahren haben im Juni und Juli Gelegenheit, an den Veranstaltungen in Önkfeld und Witten teilzunehmen. Das Camp dauert ein Wochenende, die Kinderfreizeit sieben Tage.

Die Infektionszahlen sinken und die Hoffnung auf einen guten Sommer steigt. Die Evangelische Jugend in Radevormwald veranstaltet in diesem Jahr sowohl das Kidscamp in Önkfeld als auch die Kinderfreizeit in Witten.