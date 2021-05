Inzidenz in Oberberg sinkt weiter : Gute Aussichten für Lockerungen

Oberberg Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg weiter sinken, könnten vor allem die Schulen, die Kinderbetreuung und der Einzelhandel im Kreis davon profitieren.

Es ist das lang ersehnte Licht am Ende des Tunnels: „Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis in den nächsten Tagen weiterhin die Schwellenwerte 165 und 150 unterschreitet, treten im Rahmen der bundeseinheitlichen Notbremse vorgesehene Lockerungen in Kraft.“ Das teilt Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mit.

Die Entwicklung spricht dafür, dass es in Kürze wieder ein Stück mehr Normalität geben könnte. So ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den zurückliegenden Tagen gesunken – am Dienstag lag sie bei 115. Eine Woche zuvor hatte sie noch die 200er-Marke überschritten! Jessica Schöler: „Die bundeseinheitliche Notbremse legt bei der Unterschreitung der Schwellenwerte Lockerungen fest. Vorgesehene Lockerungen sind dabei an bundeseinheitliche Bedingungen geknüpft.“

Noch könne keine verbindliche Aussage darüber getroffen werden, wann mögliche Lockerungen in Kraft treten. Bei einer längeren Inzidenz unter 165 ist jedoch die Rückkehr zum Wechselunterricht in den Schulen wieder möglich; derzeit findet an den oberbergischen Schulen mit Ausnahme der Abschussklassen Distanzunterricht statt. Zudem hat das Schulministerium laut Jessica Schöler unter anderem festgelegt: „Für die Woche nach Pfingsten (die kommende Woche; Anm. d. Red.) gilt folgende Besonderheit: Sollten die Inzidenzwerte in der Vorwoche eine Rückkehr zum Wechselunterricht in der Folgewoche zulassen, erfolgt diese wegen des Feier- und des Ferientages ausnahmsweise am Mittwoch, 26. Mai, als erstem Schultag nach den Ferien.“ Sollte die Inzidenz in Oberberg also bis heute, Mittwoch, unter dem Schwellenwert von 165 liegen – und danach sieht es aus – könnte am kommenden Mittwoch wieder zum Wechselunterricht zurückgekehrt werden.