Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen : Sparkassen-Stiftungen bewilligen neun Anträge aus Hückeswagen

Hückeswagen Trotz Corona fließt wieder viel Geld an Institutionen und vereine aus Hückeswagen und Radevormwald. Die Kuratorien der beiden Stiftungen hatten jetzt getagt.

Die Sport- und Sozialstiftung bezuschusste sechs Vereine. Die Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege planen Aktionen für die Sommerferien, wobei die Sozialstiftung das Projekt „Mitmach-Garten“ unterstützen will. Der Schützenverein erhält einen Zuschuss für die Erneuerung der Eingangstüren am vereinseigenen Schießstand, und der RSV 1909 Hückeswagen plant eine weitergehende Modernisierung des Vereinsheims am Sportplatz. Beim ATV steht die Erneuerung der Heizungsanlage der Halle auf dem Fürstenberg an, und die DLRG-Ortsgruppe benötigt finanzielle Hilfe bei der Anschaffung eines Heißwasser-Hochdruckreiniger zur Säuberung der Einsatzgeräte an der Bever. Zudem erhält die Hospizgruppe Hückeswagen „Die Wegbegleiter“ einen Zuschuss für die Unterbringungskosten eines Fortbildungswochenendes für ehrenamtliche Mitarbeiter.