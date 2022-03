Fördermittel : 16 Vereine erhalten Spendengelder von der Sparkasse

Meerbusch Sport- und Heimatvereine, Fördervereine und die Schützen in der Stadt erhalten aus dem PS-Zweckertrag Gelder für ihre ehrenamtlichen Arbeiten.

(RP) Für viele Ehrenamtliche in Meerbusch gibt es Anlass, sich zu freuen. 16 Vereine erhielten jetzt eine Spendensumme von insgesamt 30.650 Euro. Sie werden aus dem PS-Zweckertrag der Sparkasse Neuss ausgeschüttet.

Hinter dem PS-Zweckertrag steht die Sparkassen-Lotterie „PS-Sparen“. Mit einem Los gibt es monatlich Geldpreise von 2,50 Euro bis 250.000 Euro zu gewinnen. Der Einsatz beträgt fünf Euro, vier Euro davon fließen auf ein Sparkonto, ein Euro ist der Lotterieanteil. Mit 25 Cent des Lotterie­anteils unter­stützen alle, die PS-Lose kaufen, zugleich gemein­nützige Projekte oder An­schaffungen in ihrer Region – das ist dann der sogenannte PS-Zweckertrag, der nun an die Empfänger ausgeschüttet wird.

In diesem Jahr können sich unter anderen der Förderverein der Adam-Riese-Grundschule über Geld zur Anschaffung von zwei Rollern freuen. Die Arche Noah erhält Geld für den Kauf eines Kleintraktors und der Tennis-Club Strümp bekommt einen Zuschuss zum Jugendprojekt. Das Voltigierzentrum kann nun ein Pferd kaufen und die Osterather Schützen Musikinstrumente. Neben weiteren Sportvereinen profitieren auch die Hospizbewegung und Heimatvereine von den der Unterstützung. Die Hospizbewegung wird das Geld beispielsweise in die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlern stecken, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, sterbenskranke Menschen in ihren letzten Tagen und Wochen zu begleiten.