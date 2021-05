Oberbergischer Kreis : 100.000ste Impfung im Zentrum des Kreises

Oberberg Am 8. Februar hatte das Zentrum mit den Impfungen begonnen. Nach fünf Monaten ist die sechsstellige Marke überschritten worden. Elisabeth Klug aus Engelskirchen erhielt die Dosis Nr. 100.000.

Die sechsstellige Marke ist erreicht: Seit der Eröffnung am 8. Februar 2021 wurden 100.000 Corona-Schutzimpfungen im Impfzentrum für den Oberbergischen Kreis in Gummersbach durchgeführt. Die 100.000ste Spritze verabreichte Dr. Renate Krug-Peltier, die Leitende Impfärztin und Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Kreisstelle Oberbergischer Kreis am Freitag um 14.15 Uhr an Elisabeth Klug. Die Engelskirchenerin erhielt Ihre Zweitimpfung.