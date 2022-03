Überraschende Personalien : Stabolewski als Vorstand freigestellt

Die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen hat ihren Hauptsitz an der Hohenfuhrstraße in Radevormwald. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald / Hückeswagen Als offizieller Grund werden „unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung“ genannt. Nachfolger soll Christian Leege werden.

Paukenschlag am Mittwochmittag: Dorothea Stabolewski ist nicht mehr Vorstandsvorsitzende der Sparkasse-Radevormwald. In einer Pressemitteilung heißt es zu den Gründen: „Im Hinblick auf unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung der Sparkasse zwischen ihr und dem Verwaltungsrat ist sie vorläufig von ihren Aufgaben entbunden.“ Das bestätigte der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Dietmar Busch, anschließend auf Anfrage unserer Redaktion. Seitens der Bürgermeister Dietmar Persian (Hückeswagen) und Johannes Mans (Radevormwald) gab es keine Stellungnahme zu der Personalie.

Als Nachfolger von Dorothea Stabolewski hat der Verwaltungsrat Christian Leege auserkoren: Die Entscheidung in dem Gremium fiel einstimmig aus. Der gebürtige Wuppertaler arbeitete viele Jahre in verantwortlicher Tätigkeit bei der Stadtsparkasse Wuppertal, bevor er als Vorstandsmitglied zur Sparkasse Jena wechselte. „Aktuell ist Leege in leitender Funktion tätig“, heißt es in der Pressemitteilung. Er sei im Rheinischen Sparkassen- und Giroverband in Düsseldorf Ansprechpartner für die rheinischen Sparkassen-Vorstände in Fragen des Präventionsmanagements.

Info Seit Anfang 2018 bei der Sparkasse Oktober 2017 Die Zweckverbandsversammlung bestimmt Frank Jäschke (Vorstandsvorsitzender) und Alexander Still als Nachfolger von Michael Kühl und Thomas Palus. Januar 2018 Dorothea Stabolewski, die früher bei der Sparkasse Hannover bereits Generalbevollmächtigte war, ergänzt das Führungsteam in dieser Funktion. Januar 2019 Zum 1. Januar übernimmt sie die Funktion der Vorstandsvorsitzenden. Der Vertrag von Jäschke war, wie festgelegt, Ende 2018 ausgelaufen.

Sein Amt soll der neue Vorstandsvorsitzende am 1. April antreten. In der Sitzung des Verwaltungsrats am kommenden Montag, 14. März, muss Leege allerdings zunächst offiziell bestellt werden. „Und dann muss sich auch noch die Zweckverbandsversammlung für ihn entscheiden“, bestätigte Busch. Beides scheint aber nur eine Formsache zu sein.

Dorothea Stabolewski ist als Vorstand der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen freigestellt. Foto: Volksbank/Bettina Osswald 2020_mail@photog

Leege tritt sein Amt in einer turbulenten Phase an. Erst Anfang Juli war die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen von „Finanz-Szene.de“, einem Newsletter für die deutsche Banken- und Fintech-Branche, als „Deutschlands schlechteste Sparkasse“ bezeichnet worden. Anlass dieses Berichts damals waren die Gespräche mit der Stadtsparkasse Wermelskirchen über einen möglichen Zusammenschluss. Dieser war allerdings kurze Zeit später vom Tisch. Stattdessen wurde Mitte Dezember bekannt, dass die Vorstände der bergischen Sparkasse und der Kreissparkasse Köln Sondierungsgespräche für eine Fusion führen.

Ob der Verwaltungsrat sich deshalb für einen Wechsel an der Sparkassen-Spitze entschieden hat? Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte dessen Vorsitzender zwar nichts, in der Pressemitteilung wird Busch jedoch zitiert mit den Worten: „Mit Christian Leege gewinnen wir eine in der Sparkassen-Organisation überaus erfahrene Persönlichkeit. Mit seiner breit gefächerten Expertise ist er der Richtige, um die Sparkasse in den anstehenden Fusionsverhandlungen mit der Kreissparkasse Köln zu begleiten.“ Der Verwaltungsrat sei sich einig, dass die angestrebte Fusion darüber hinaus für die Bürgerinnen und Bürger beider Kommunen sowie die Mitarbeitenden deutliche Mehrwerte schaffen werde.

Dorothea Stabolewski dankte Busch „für die fast fünf intensiven Arbeitsjahre in der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen“. Zusammen mit Vorstandsmitglied Alexander Still, der in dieser Funktion weiterarbeiten wird, hatte die damalige Generalvollmächtige im Januar 2018 ihre Vorstandsarbeit aufgenommen – damals noch neben dem Interims-Vorstandssprecher Frank Jäschke. In den Jahren zuvor waren mehrere Vorstandsmitglieder der Sparkasse ausgeschieden, zuletzt der Vorsitzende Michael Kühl im November 2017.