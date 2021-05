Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 18. Mai) : Acht Neuinfektionen, Gladbach steht vor Lockerungen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt vermeldet für Montag acht Neuinfektionen für Mönchengladbach. Die Inzidenz bleibt unverändert zum Vortag und damit den vierten Tag aufeinander deutlich unter der 100er-Marke.

Das Gesundheitsamt der Stadt verzeichnet am Dienstag (Stand: 9 Uhr) acht Neuinfektionen für Mönchengladbach . Damit sind aktuell 504 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Mönchengladbach bleibt unverändert zum Montag bei 73,9 – und liegt den vierten Tag infolge unter der 100er-Marke. Kostenpflichtiger Inhalt Liegt die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter dem Wert, würden nach zwei weiteren Werktagen zahlreiche Einschränkungen in Mönchengladbach aufgehoben: Unter anderem darf die Außengastronomie wieder öffnen, die Ausgangssperre fehlt weg und im privaten und öffentlichen Raum dürfen sich wieder fünf Personen aus zwei Haushalten plus Kinder unter 14 Jahren treffen.