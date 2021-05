Vandalismus in Radevormwald : Pfosten in Wilhelmstal sind entwendet worden

Radevormwald Um das Abkippen von Müll zu verhindern, hatten Mitarbeiter des Wupperverbandes einen Bereich im Wald bei Wilhelmstal mit Pfosten und Flatterband abgesperrt. Doch wenige Tage später sind die Holzpfosten gestohlen worden.

Kaum aufgestellt, schon verschwunden: Mitarbeiter des Talsperrendienstes des Wupperverbandes hatten vor einigen Tagen an einer Stelle in Wilhelmstal Holzpfosten mit Flatterband aufgestellt. An dieser Stelle war jüngst eine größere Menge Müll illegal entsorgt worden (unsere Zeitung berichtete). Das Flatterband sollte bald durch Bretter ersetzt werden, um zu verhindern, dass an dieser Stelle wieder in großem Stil Abfälle abgekippt werden.