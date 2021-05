Aktion in den Wupperorten : Wer reserviert Blumensträuße?

RADEVORMWALD Zum Tag der Nachbarn am 28. Mai läuft eine Aktion in den Wupperorten. Das Quartiersmanagement verschenkt insgesamt 30 Blumensträuße.

(trei) Für den Tag der Nachbarn, der am 28. Mai gefeiert wird, können Bewohner der Wupperorte noch Blumensträuße reservieren. Das Quartiersmanagement für die Wupperorte verschenkt insgesamt 30 Blumensträuße, die von Bewohnern des Quartiers abgeholt und dann an ihren liebsten Nachbarn verschenkt werden können. Wer einen Blumenstrauß am Siedlungsweg abholen möchte, muss der Quartiersmanagerin Marie Steinhauer lediglich eine E-Mail schreiben und sich für die Aktion anmelden. Die Sträuße können dann am 28. Mai zwischen 12 und 18 Uhr am Bürgerzentrum abgeholt werden.