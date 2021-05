Streichquintett spielt „Die überraschende Trauer“ : Komposition für die Opfer des Zugunglücks

Info

Unglück Am Donnerstag, 27. Mai, ist das Zugunglück 50 Jahre her. Damals starben 46 Menschen in der Ortschaft Dahlerau, darunter 41 Schüler.

Gedenken Die Trauerfeier auf dem Kommunalfriedhof wird live in fünf Kirchen in Radevormwald übertragen. Für diejenigen, die keine Kirche besuchen können, wird die Gedenkfeier ab dem späten Nachmittag auf die Homepage der Stadt als Video unter www.radevormwald.de hochgeladen.

Plätze Die Anmeldungen für die Trauerfeier wird von den Gemeinden entgegengenommen. In der Kirche der Lutherischen Kirchengemeinde an der Burgstraße gibt es 35 Plätze, in der Kirche St. Marien 60 Plätze, in der reformierten Kirche am Markt 40 Plätze, in der Kirche der Martini-Gemeinde 30 Plätze und in der Kirche der Gemeinde Remlingrade-Dahlerau am Siedlungsweg 35 Plätze.

Glockengeläut Die Kirchengemeinden werden die Gedenkveranstaltung kurz vor 14 Uhr mit einem Glockengeläut eröffnen. Auch gegen 21 Uhr erinnern die Glocken an das Unglück vor 50 Jahren.