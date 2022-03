Wettbewerb der Radevormwalder Stadtverwaltung : Drei idyllische Postkartenmotive

Radevormwald Am Fotowettbewerb der Stadt haben 31 Bürger mit 329 Motiven teilgenommen. Jetzt stehen die Gewinner fest: Rainer Gindel hat den ersten Platz gewonnen. Berufsfotografin Gabi Sieg-Ewe belegt Platz zwei und Detlef Odenthal Rang drei.

Die drei Gewinner des Postkarten-Foto-Wettbewerbs der Stadtverwaltung stehen fest. Die Motive von Rainer Gindel, Gabi Sieg-Ewe und Detlef Odenthal sind als Postkarten gedruckt worden und sollen von Radevormwald aus in die Welt verschickt werden. Mitte Januar hatte Wirtschaftsförderin Marie Steinhauer zu dem Wettbewerb aufgerufen und war erfreut über die Resonanz. 31 Bürger haben mit insgesamt 329 Motiven an dem Wettbewerb teilgenommen.

„Die Auswahl der Gewinner ist uns sehr schwer gefallen, weil es so viele schöne Motive gab. Wir haben uns für drei Landschaftsaufnahmen entschieden, die eine idyllische Seite von Radevormwald zeigen. Wie schön die Umgebung ist, wird mit den Postkarten deutlich“, sagt Marie Steinhauer. Am Dienstag empfing sie die drei Gewinner im Rathaus, um ihnen ihren Gewinn zu überreichen und die fertigen Postkarten zu präsentieren.

Auch die Berufsfotografin Gabi Sieg-Ewe hat an dem Wettbewerb teilgenommen und den zweiten Platz belegt. Ihre Panoramaaufnahme zeigt den Abendhimmel über der Bergstraße. „Ich war an einem Abend unterwegs und habe gesehen, wie der Nebel über dem Tal hängt und von dem pinken Abendhimmel angestrahlt wird. Das war ein besonderer Moment, den ich festgehalten habe“, sagt die Fotografin. Sie und Rainer Gindel haben mehrere Motive an die Stadt geschickt, während Detlef Odenthal nur ein Motiv gesendet hat. Das dritte Postkartenmotiv zeigt die Rader Stadtkulisse aus einer ungewohnten Perspektive. Zur blauen Stunde bildet die Fotografie die Wohnhäuser der Stadt und ihre warm erleuchteten Fenster ab. Auch die Kirchen sind im Hintergrund zu erkennen. Der Blick auf die Stadt, aufgenommen von einem Feldweg zwischen der Landstraße 483 und der Ortschaft Laake, ist eine für viele Betrachter neue Ansicht. „Das Bild ist im Januar, an einem der wenigen trockenen Tage entstanden. Meine Frau hat von dem Wettbewerb in der Zeitung gelesen und mich darauf aufmerksam gemacht“, sagt Detlef Odenthal.