„Wir lieben das Leben: Gott, Menschen, Tiere, Pflanzen“ : Reformierte Gemeinde ruft ein Themenjahr aus

Radevormwald Für 2022 suchte die Gemeinde einen roten Faden, der viele der Veranstaltungen thematisch miteinander verbindet. Schnell war man sich einig, dass die Liebe zum Leben solch einen thematischen Schwerpunkt bilden soll.

In Gottesdiensten und weiteren Veranstaltungen wird das Thema aufgenommen. Am Sonntag, 27. März, gibt es ab 18 Uhr einen stimmungsvollen und meditativen Abend in der Kirche am Markt unter dem Leitmotiv „Gottes Visitenkarte“. Die Bibel nennt nach Angaben von Jeschke einige Namen Gottes und gebe so einen spannenden Einblick in dessen Charakter. Jeschke gibt an diesem Abend einen Überblick über die vielfältigen Namen Gottes in der Bibel.