Ausschüttung der Sparkassen-Stiftungen : 26.000 Euro für Rader Vereine

Die Generalüberholung der Orgel in der Dorfkirche in Remlingrade wird ebenfalls gefördert. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Radevormwald Die Sparkassen-Stiftungen unterstützen wieder elf lokale Projekte. Unterstützt werden kulturelle Vorhaben sowie sportliche und soziale Aufgaben.

Die neuen Kuratorien der beiden Sparkassen-Stiftungen haben in ihrer aktuellen Frühjahrssitzung über insgesamt 27 Anträge beraten. Es wurden Gelder für die Durchführung von kulturellen Projekten sowie sportlichen und sozialen Aufgaben in Radevormwald beantragt. Der aktuellen Zinssituation und der Pandemie zum Trotz wurden vor Ort wieder Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 26.000 Euro bewilligt. Der Vorstand der Stiftungen – Alexander Still, Thomas Voß und Marc Illner - freuen sich, viele lokale Projekte unterstützen zu können.