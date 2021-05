Klimafreundliche Aktion : Noch mitmachen beim Stadtradeln

Voerde Bislang treten 649 Teilnehmende für Voerde kräftig in die Pedale und sammeln so gemeinsam weiterhin fleißig Kilometer. Der Endspurt naht.

Auch in diesem Jahr treten die aktiven Radelnden in und für Voerde „wie die Weltmeister“ in die Pedale, stellt Simon Bielinski, Klimaschutzmanager der Stadt Voerde, erfreut fest. Trotz des ab und an recht unbeständigen Wetters in der ersten Hälfte des Aktionszeitraumes des Stadtradelns, welches am 2. Mai im Kreis Wesel startete, steht Voerde nach dem Wochenende nun bei insgesamt 82.990 Kilometer und 649 aktiven Radelnden.