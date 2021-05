Oberberg in der Corona-Pandemie : „Impftermin rechtzeitig absagen bei Verhinderung“

Oberberg Womöglich wegen Doppelbuchungen wird aktuell jeder siebte Impftermin im Impfzentrum Gummersbach nach wahrgenommen. Die Leiter bitten darum, rechtzeitig abzusagen, damit andere Impfwillige nachrücken können.

Wer seinen vereinbarten Termin im Impfzentrum nicht wahrnehmen kann, sollte ihn umgehend per E-Mail an absage@impfzentrum-obk.de absagen und dabei Namen sowie Datum und Uhrzeit des Impftermins angeben. „An das Postfach können ausschließlich Impftermin-Absagen gesendet werden. Weitere Anfragen werden nicht beantwortet“, betont Jessica Schöler.

Derzeit werden täglich zirka 15 Prozent aller Termine nicht wahrgenommen. An einem Tag etwa waren 1350 Impfungen terminiert. „Es sind aber leider 210 Personen nicht zur Impfung erschienen“, berichtet Ralf Schmallenbach, Leiter des Impfzentrums. Täglich gehen zwar viele Absagen ein. Die Hälfte davon allerdings so kurzfristig, „dass es nicht mehr möglich ist, die große Anzahl frei gewordener Plätze am selben Tag an andere priorisierte Personen zu vergeben“, sagt Jessica Schöler.