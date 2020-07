Eishockey : Grefrather EG rückt in die Regionalliga West auf

Grefrather EG rückt in die Regionalliga West auf

Grefrath Lange war nicht klar, ob in der kommenden Saison Eishockey gespielt werden kann. Auf der Ligentagung des Eishockeyverbandes wurde für zwei Klassen ein neuer Spielmodus beschlossen.

(lus) Angesichts der vielen Corona bedingten Unwägbarkeiten war es lange unklar, wie und ob überhaupt im Herbst die Eishockeysaison würde starten können. Zudem drohte die Ligeneinteilung angesichts sehr unterschiedlicher Vorstellungen und Voraussetzungen bei den Clubs im Amateurbereich schwierig zu werden. Auf der Ligentagung haben sich nun die Vereine der bisherigen Regionalliga und Landesliga, darunter die Grefrather EG, auf einen neuen Modus für die Saison 2020/21 verständigt, der den Bedürfnissen und Wünschen der Clubs gerecht werden soll. Demnach werden in der nächsten Spielzeit jeweils sechs Regionalligisten und sechs NRW-Landesligisten in der neuen Regionalliga West gemeinsam an den Start gehen. Zu den insgesamt 12 Teams gehören unter anderem auch die Moskitos Essen und die Füchse Duisburg, die sich unlängst aus der drittklassigen Oberliga Nord zurück gezogen haben.