Gottesdienst in Kempen : Erinnerung an den Menschenrechtler Liu Xiaobo

Kempen Zum Tod des Schriftstellers, Nobelpreisträgers und Menschenrechtlers Liu Xiaobo vor genau drei Jahren, gab es in der Kempener Thomaskirche eien Gedenkgottesdienst, der auch live auf YouTube zu sehen war.

Wer am Montagnachmittag zum richtigen Zeitpunkt an der Thomaskirche vorbeiging, konnte hören, wie Menschen gemeinsam das Vaterunser auf Chinesisch beteten. Der Hausherr, Pfarrer und Menschenrechtler Roland Kühne hatte die Besucher eingeladen. Neben einer Predigt mit eindringlichen Appellen und Ansagen an die chinesischen Machthaber wurden immer wieder Intellektuelle live dazugeschaltet, die sich mit der Diktatur in China und der drohenden Diktatur in Hongkong auseinandersetzten.