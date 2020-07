Ferienalphabet – O wie Outdoor : Sport treiben in der freien Natur

Kempen Der Königshüttesee in der Stadt Kempen und die Niers eignen sich für den Start in die zahlreichen Möglichkeiten des Wassersports. Immer beliebter werden Kanus, Paddelboote und SUP-Boards.

Mit einer ganzen Wassersport-Palette wartet der Segel-Surf-Club Kempen (SSCK) am Königshüttesee in Kempen auf. Auf dem rund 100 Hektar großen Areal des Vereins sind die Abteilungen Segeln, Surfen, Tauchen und Angeln zu finden. Wer eine dieser Sportarten lernen möchte, muss dafür kein Mitglied sein, sondern nur die entsprechenden Kurse buchen. Vorkenntnisse sind nicht vonnöten, gelehrt wird von der Pike auf.

Die Niers führt 113 Kilometer durch die Region Niederrhein, bevor sie nach rund acht Kilometern durch die Niederlande in die Maas fließt. Los geht es in Kuckum, in Gennen ist Schluss. Befahrbar ist die Niers von Süchteln bis zur Maas.

Wer sich für das Segeln interessiert, kann beim Sportboot-Führerschein nicht nur die Variante Binnen, sondern auch den Schein für die See machen. Wenn die Segel gesetzt werden und es hinaus auf den Königshüttesee geht, ist dies schon ein besonderes Erlebnis: Das Knattern der Segel im Wind als das einzige Geräusch in der Stille fernab vom Ufer, die scheinbar mühelose Fortbewegung über das Wasser – es ist ein Sport, der dem Betreiber eine völlig andere Perspektive eröffnet.

Das Surfen findet zwar auch auf dem Wasser statt, aber die Momente der Stille und Gelassenheit sind in diesem Fall nicht so ausgeprägt wie beim Segeln. Es ist ein Sport, der einiges an Kraft und Geschicklichkeit verlangt. Wie viel Spaß Surfen allerdings auf dem See macht, wenn man das Brett und das Segel halbwegs im Griff hat, davon kann sich jeder in einem Kursus überzeugen.