Nach Kritik am Königshaus : 44 Prozent der Briten wollen Harry und Meghan ihre Titel abnehmen

Nach Kritik am Königshaus

London Mit der Kritik an seinem Vater, Prinz Charles, hat Prinz Harry für schlechte Stimmung gesorgt. Einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage zufolge sprachen sich fast die Hälfte der Befragten dafür aus, ihm und seiner Frau den Titel zu entziehen.

Nach den jüngsten Vorwürfen von Prinz Harry (36) gegen das Königshaus plädiert fast die Hälfte der Menschen in Großbritannien dafür, dem Queen-Enkel und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (39) die royalen Titel zu entziehen. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov stimmten 44 Prozent von 4567 Erwachsenen zu, dass das Paar nicht länger die Bezeichnung Herzog und Herzogin tragen solle.