Kempen : CDU für neue Kreisstraße im Kempener Westen

Kempen (rei) Der Kempener CDU-Vorsitzende Philipp Kraft spricht sich für die Planung einer neuen Umgehungsstraße im Kempener Westen aus. Bereits beim Neujahrsempfang seiner Partei im Januar hatte er sich dafür ausgesprochen, bei den anstehenden Planungen für die weitere Entwicklung des Kempener Westens ganzheitlich und nicht nur in Erschließungsabschnitten zu denken – insbesondere mit dem Hinweis auf die Verkehrsführung.

Mit Landrat und Parteifreund Andreas Coenen hat Kraft das Thema nun auch vor dem Hintergrund des von der Stadt in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens besprochen. Ergebnis: Eine Verbindung zwischen der L 361 und B 509 (Kempener Außenring/Straelener Straße und Ziegelheider Straße) erfüllt eine überörtliche Funktion. „Bei dieser Lösung ist ernsthaft über den Bau als Kreisstraße zu diskutieren“, so Kraft am Dienstag weiter. Für die CDU gehörten Planungen einer Kreisstraße im Kempener Westen jetzt auf die Agenda der Stadtverwaltung und der Kreisverwaltung, betont der CDU-Parteivorsitzende.