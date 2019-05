Reiten : Gewitter verhindert Höhepunkt

Neersen Vanessa Netzer und Matthias Gering gewinnen Springen in Neersen-Anrath.

(off) Eigentlich hätte das Zwei-Sterne-M-Springen mit Siegerrunde der Höhepunkt des dreitätigen großen Dressur- und Springturnier vom Reit- und Fahrverein Hubertus Anrath-Neersen auf dem Turniergelände am Malbauer werden sollen. Dann gab es zum Ende des M*-Punktespringen ein heftiger Regen mit Blitz und Donner. Die Siegerehrung wurde hier ohne Pferde gemacht. Der Sandboden des Springparcours wurde von dem Starkregen arg in Mitleidenschaft gezogen. Aus diesem Wettbewerb entstand nach Absprache der 18 übrig gebliebenen Reitern (die anderen hatte ihre Pferde bereits auf ihre Hänger verfrachtet und waren damit heimgefahren) dann zur Schonung der Pferde nur noch ein M**-Springen nach Fehler und Zeit. Die Günhovenerin Vanessa Netzer gewann dieses Springen mit La Canta nach abwurffreier Runde in 65,29 Sekunden in der ersten Abteilung wie auch der Lokalmatador Matthias Gering (RFV Hubertus Anrath-Neersen) mit Sunshine in der zweiten Abteilung in 65,73 Sekunden.