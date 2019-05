Kempen : Propsteikirche: Fassade wird saniert

KEMPEN Die Arbeiten sind aufwendig und teuer, aber längst überfällig. Seit Ende Februar wird die Außenhaut von Kempens Pfarrkirche saniert. Hinter Schutzplanen arbeiten die Handwerker in luftiger Höhe am Mauerwerk.

Mit dem Aufzug am Gerüst geht es langsam in die Höhe bis zum Dach des Turms von St. Marien. Vorbei an einer Taube, die dort in einer Ecke in Ruhe brütet, an den unteren Schallluken zu den Glocken, an den Wasserspeiern an der unteren Dachtraufe, bis die Stelle zum Greifen nah ist, an der bis vor wenigen Wochen noch die goldenen Zeiger die Uhrzeit präsentierten. Kurz vor dem Stopp fliegen einem schon kleine Körnchen um die Ohren. Das sei der Grund, warum man den ganzen Turm mit Plane eingepackt habe, erklärt Architekt Thomas Blohm-Schröder vom Büro Dewey + Blohm-Schröder aus Viersen, das die umfangreiche Sanierungsmaßnahme an der Propsteikirche St. Mariae Geburt koordiniert. Mit dem feinen Granulat wird zurzeit die obere Dämmschicht der Kirchenfassade, die sogenannte Schlämme, entfernt. Die Plane um das Gerüst sorgt dafür, dass dieses nicht in der ganzen Altstadt herumfliegt.