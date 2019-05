Tönisberg : CDU Tönisberg bestätigt Vorstandsteam im Amt

Der wieder gewählte Vorstand der CDU in Tönisberg mit (von links) Florian Hoenmans-Leurs, Karl Rögels, Rita Ulschmid, Heinz Kaufhardt, Bernd Fröchtenicht, Christoph Littmanns und Maximilian Thelen. Foto: Maximilian Theleni/Maximilian Thelen

Tönisberg Heinz Kaufhardt bleibt für zwei weitere Jahre Vorsitzender des Ortsausschusses im Bergdorf.

„Wir machen Politik für unser Dorf, gemeinsam mit unseren Nachbarn und Freunden. Daran wollen wir auch in Zukunft arbeiten,“ erklärt der wiedergewählte Vorsitzende des CDU-Ortsausschusses Tönisberg, Heinz Kaufhardt. Nach zweijähriger Amtszeit wurde er nun mit seinem Vorstandsteam bei der Mitgliederversammlung in der Gaststätte Sitterz-Hütter einstimmig im Amt bestätigt.

In einem kurzweiligen Rückblick über die vergangenen zwei Jahre legte Schriftführer Maximilian Thelen besonderen Augenmerk auf die Veranstaltungen, die der CDU-Ortsausschuss organisiert hat, wie den alljährlichen Kartoffeltreff im September und die regelmäßigen Termine zum Austausch mit den Bürgern. Er ging aber auch auf die politische Arbeit der CDU im Bergdorf ein. Vorsitzender Heinz Kaufhardt unterstrich: „Unsere Herzensangelegenheit ist das Neubaugebiet, das von der Stadt in absehbarer Zeit erschlossen werden soll. Tönisberg braucht Bauflächen, um Familien die Chance auf ein Eigenheim zu bieten. Nur so können wir die bestehende Infrastruktur erhalten.“