Kempen : Burg-Café: Politik stimmt dem Abriss zu

Dieser Anblick gehört bald der Vergangenheit an: Das Haus Thomasstraße 27 in Kempen, in dem sich zuletzt das Burg-Café befand (Mitte), wird einem Neubau weichen. Foto: Norbert Prümen

KEMPEN SPD und Grüne haben im Denkmalausschuss Bedenken gegen den geplanten Neubau an der Thomasstraße in Kempen. Eine Mehrheit aus CDU, FDP und Freien Wähler stimmt der Planung aber zu.

Vor Beginn der Sitzung des Denkmalausschusses am Montagabend hatten sich die Mitglieder des Gremiums gemeinsam mit Vertretern der Stadt noch einmal in dem ehemaligen Burg-Café an der Thomasstraße 27 in der Kempener Altstadt bei einem Ortstermin umgeschaut. Und die Politiker konnten mit eigenen Augen sehen, was Denkmalexperte Marco Kieser vom Rheinischen Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes in seinem Gutachten zum Gebäude bereits schriftlich dokumentiert hatte. Das Wohn- und Geschäftshaus hat – auch durch die vielen Umbauten – keinen Denkmalwert. Wie berichtet hatte die Stadt vom Rheinischen Denkmalamt prüfen lassen, ob das Gebäude möglicherweise ein Denkmal ist und daher erhalten bleiben müsste. Ein Privatinvestor plant den Abriss sowie den Neubau eines Hauses mit Arztpraxis und fünf Wohnungen.