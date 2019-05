Kempen : Mailänder Meisterorganist in Kempen

KEMPEN Lorenzo Ghielmi, Titularorganist an der Ahrend-Orgel der Mailänder Basilika San Simpliciano, gastierte zum Jubiläum der Reihe „Kempener Orgelkonzerte“ in der Propsteikirche. Er spielte Werke von Bach, Brahms und Mendelssohn.

Die gibt es jetzt seit 40 Jahren – genau so lange wie die vorzügliche Albiez-Orgel. Da war es an der Zeit, mit einem besonderen Konzert einmal den Mann zu würdigen, der diese Reihe ins Leben rief und sie mehr als 30 Jahre organisierte. Der Orgelfan Walter Damm, im Zivilberuf heute Ruheständler und seinerzeit Gymnasiallehrer für Altphilologie und Mathematik am Thomaeum, schrieb zweifellos ein bedeutendes Kapitel Kempener Kulturgeschichte. Er holte nach und nach die Elite der europäischen Orgelgrößen nach Kempen. Zu diesen gehört auch Lorenzo Ghielmi, der Titularorganist an der Ahrend-Orgel der Mailänder Basilika San Simpliciano. Dieser Meister des Orgelspiels, der – man höre und staune - das Gesamtorgelwerk von Johann Sebastian Bach eingespielt hat, kam zum Jubiläumskonzert nach Kempen. Wie gern er gekommen war, konnte man ihm beim abschießenden Umtrunk in der Burse leicht ansehen.