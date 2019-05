Grefrath : Gartenschau: Bürgermeister schlägt runden Tisch vor

Verhaltene Freude beim Grefrather Gemeinderat.

Aber in der klammen Gemeinde gibt es durchaus die Sorge, am Ende auf hohen Kosten sitzen zu bleiben. Zudem hätten Politik und Verwaltung bereits viele „Baustellen“ zu bearbeiten. Bürgermeister Manfred Lommetz schlug vor, zunächst einen Runden Tisch einzurichten. Die Gutachter sollen ihre Vorstudie noch einmal der Grefrather Politik vorstellen. Dann sollen die Fraktionen beraten und zu einer ersten Entscheidung kommen. In einem nächsten Schritt würde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.