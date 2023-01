Stadtwerke Kamp-Lintfort Trinkwasser in Kamp-Lintfort ist von guter Qualität

Trinkwasser ist das am meisten kontrollierte Lebensmittel. Auch die Qualität des Kamp-Lintforter Wassers wird regelmäßig überprüft. Für das Jahr 2022 wurden wieder keine Mängel festgestellt. Das berichten die Stadtwerke Kamp-Lintfort in einer Pressemitteilung. Alle in der Trinkwasserverordnung vorgeschrieben Qualitätsanforderungen seien eingehalten worden. Das Trinkwasser in Kamp-Lintfort wird über den Wasserverbund Niederrhein aus dem Binsheimer Feld in Duisburg bezogen, so die Stadtwerke.