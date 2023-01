Medizin in Kamp-Lintfort Wie eine App digital bei der Nachsorge bei Vorhofflimmern hilft

So würden in der App zum einen die aufgezeichneten Elektrokardiogramme angezeigt und Feedback bei Auffälligkeiten übermittelt, kurze Videos und Artikel über Krankheiten und deren Behandlungen eingespielt sowie Risikofaktoren benannt. Auch gebe sie einen Überblick über den wöchentlichen Ernährungsfokus. Sie könne Tipps und Wissen rund um Sport, Bewegung und Stressbewältigung vermitteln. Auch könne sie die Werte von Blutdruck, Gewicht, Blutzucker, Aktivität und Berücksichtigung von Änderungen im Laufe der Zeit speichern, dazu müssten allerdings einige Daten eingegeben werden, so das St.-Bernhard-Hospital. Die App gebe darüber hinaus eine Erinnerung an einzunehmende Medikamente und buche Telearzt-Sprechstunden, beispielsweise bei Änderungen von Messwerten und ähnlichem. „Die telemedizinische Nachsorge bietet AOK-Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern mehr Sicherheit –über die Buchung eines Gesundheitschecks hinaus“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.