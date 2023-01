NRW-Finanzspritze gegen Armut Kreis Wesel erhält drei Millionen Euro aus Stärkungspakt

Alle Kreise, kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erhalten eine Unterstützungsleistung. Die Kommunen können diese entweder selbst verwenden oder an Dritte weitergeben. Die Höhe der Zuweisung an eine Kommune ist von der jeweiligen Anzahl der Mindestsicherungsbeziehenden abhängig.