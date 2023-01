Sommerferien in Kamp-Lintfort Träger nehmen Anmeldungen für die Kinderferientage entgegen

In den ersten drei Wochen der Sommerferien machen drei Träger den Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren in der Zeit vom 26. Juni bis zum 14. Juli für Kinder wieder spannende Ferienangebote. Die Teilnehmenden werden in den Einrichtungen von montags bis freitags in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr in Gruppen von jeweils etwa zehn Kindern betreut. Mit der Anmeldung ist der Teilnahmebeitrag in Höhe von 45 Euro je Kind bar zu entrichten, eingeschlossen sind dabei die Kosten für Verpflegung, Materialien und Ausflüge für die Zeit der Veranstaltung. Bei mehreren Kindern je Familie entfällt ab dem dritten Geschwisterkind der Teilnahmebeitrag.



KOT Gestfeld der Katholischen Kirchengemeinde St. Josef Im Ferienspaß der „Kleinen Offenen Tür“ im Gestfeld wird den Teilnehmenden ein ereignisreiches Programm geboten. Dabei dürfen sie ihrer Fantasie und Kreativität unter Anleitung der Betreuer freien Lauf lassen. Fußball, freies Spiel, Basteln, Actionbound und Geocaching und viele andere Aktivitäten gehören zum täglichen Ferienprogramm dazu. Darüber hinaus werden Ausflüge in die nähere Umgebung angeboten. Das Ferienprogramm findet täglich von 10 bis 17 Uhr statt. Eine Betreuung ab 8 Uhr ist möglich, dafür entstehen aber zusätzliche Kosten. Anmeldungen werden am Dienstag, 7. Februar, um 19 Uhr in der „Kleinen Offenen Tür“, Rundstraße 114, entgegengenommen.