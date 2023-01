Krankenhaus in Kamp-Lintfort Beno-Team am St. Bernhard sorgt für gute Erholung von OP-Patienten

Was in der Theorie gut klingt, das hat Inge Gutschek in der Praxis erleben dürfen. Die 71-Jährige wurde wegen einer Darmverengung von Gernot Kaiser operiert und schwärmt in den höchsten Tönen von der Behandlung durch das „Beno-Team“. „Ich war so begeistert. Bereits beim Vorgespräch war jemand für mich da und hörte mir zu. Von da an war alles o.k.“ Ihre Angst vor dem Eingriff wurde durch die „Beno-Pflegekraft“ genommen und die tägliche Fürsorge half ihr, schnell gesund zu werden. „Dass ich so rasch auf die Beine komme, hätte ich nie gedacht.“