Gleichstellungsbeauftragte in Kamp-Lintfort „Ich bin keine klassische Feministin“

Melanie Kovacs-Kaczmarek ist seit der Pensionierung ihrer Vorgängerin Petra Niemöller die neue Gleichstellungsbeauftragte im Kamp-Lintforter Rathaus. Doch das ist nicht ihre einzige Aufgabe. Darüber hinaus ist sie auch noch für das Gesundheitsmanagement im Haus zuständig und beteiligt sich außerdem seit einiger Zeit an der Hochschule Rhein-Waal an einem laufenden Projekt über die Bedeutung sorgender Familienväter für die Karrierechancen von Frauen allgemein – und speziell bei uns hier in Deutschland. Wie sie all diese Aufgaben managt und welche persönlichen und ausbildungsmäßigen Voraussetzungen sie dafür mitbringt, darüber berichtete sie in einem Gespräch mit unserer Redaktion.