Altsiedlung in Kamp-Lintfort Neues Netzwerk für die Nachbarschaft

Kamp-Linfort · Das Quartiersprojekt „altsiedlung.zusammen.halten“ des Awo-Kreisverbands Wesel will die Menschen in der Lintforter Altsiedlung mit vielen verschiedenen Angeboten und Aktivitäten zusammenbringen. Was alles geplant ist.

29.01.2023, 17:00 Uhr

Diplom-Sozialwissenschaftlerin Anne Stiller koordiniert das Projekt in der Altsiedlung. Foto: Norbert Prümen

Von Jutta Langhoff