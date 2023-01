Brief an Ministerin Neubaur Schneider sieht Chance für Einstieg in den Kies-Ausstieg

Nachdem die schwarz-rot-grüne Landesregierung Donnerstagabend Eckpunkte für den neuen Landesentwicklungsplan (LEP) in den Landtag eingebracht und mit Mehrheit verabschiedet hat, will SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider die Regierung beim Wort nehmen. Er sieht „die Chance, im aktuellen Regionalentwicklungsplan etwas in Richtung Kies-Ausstieg zu drehen“.