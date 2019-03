Kultur in Kamp-Lintfort: Ein kleines Publikum für „Lola Blau“

Das Westfälische Landestheater brachte ein Musical von Georg Kreisler auf die kleine Bühne in der Aula der Europaschule in Kamp-Lintfort. Foto: Arnulf Stoffel/Arnulf Stoffel (ast)

KAMP-LINTFORT Das Westfälische Landestheater gastiert mit dem Musical von Georg Kreisler in der Europaschule.

Im Musical „Heute Abend: Lola Blau“ überträgt Georg Kreisler Versatzstücke dieser Lebensgeschichte, die Parallelen zu seiner eigenen aufweist, auf eine jüdische Schauspielerin, die in Linz von der großen Karriere träumt. Dieser Traum endet, als die Nationalsozialisten im Mai 1938 Österreich besetzen und sie zur Flucht zwingen. Sie, die Naive, die unpolitisch sein wollte, wird in den USA eine Nacht-Club-Berühmtheit. Mit durchsichtigen Kostümen und schlüpfrigen Liedern, zum Beispiel „Sex Is A Wonderful Habit“ wächst ihr Erfolg, wie ihre Einsamkeit. Diese spült sie in ihrem Zimmer und ihrer Garderobe mit Alkohol herunter. Nachdem der Weltkrieg 1945 vorüber ist, kehrt sie nach Wien zurück, um festzustellen, wie wenig sich die Stadt gewandelt hat und wie sehr sie sich selbst – von einem naiven Mädchen zu einer desillusionierten Frau.

Schauspielerin Samira Hempel verkörpert Lola Blau, so als sei sie sie selbst, zum Beispiel wenn sie „Ich hab‘ die Liebe in der Tasche“ singt. Ihre Freude ist zu spüren, diesen Song als Unterhaltungsstück zu interpretieren, wie die anderen. Begleitet wird sie von Tankred Schleinschock am Klavier, der das Musical auch inszeniert hat und darin mehrfach als Bauchladenhändler zu sehen ist. Immer wieder taucht Mike Kühne auf, sei es als nationalsozialistischer Zimmerwirt oder als hintersinniger Garderobiere. Die Drei erzählen zusammen mit viel Gefühl eine melancholische und traurige Musikgeschichte. Diese kam am Dienstagabend an, wie der Applaus zeigte.