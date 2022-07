Beratung in Kamp-Lintfort : Viel Spaß und gute Ideen beim Club 75

Kamp-Lintfort Das Projekt "Präventive Hausbesuche" kommt bei den Kamp-Lintforter Seniorinnen und Senioren besonders gut an. Im Juni hatten die beiden Projektkoordinatorinnen Andrea Busch und Iris Jentges zudem zu einem geselligen Beisammensein im Schirrhof eingeladen.

Damit die Kamp-Lintforter Seniorinnen und Senioren auch im fortgeschrittenen Alter noch aktiv und selbstbestimmt in ihrer vertrauten Umgebung leben können, bietet die Stadt Kamp-Lintfort allen 75-Jährigen eine kostenlose Beratung im Rahmen der „ Präventive Hausbesuche„ an. Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiern, erhalten von Bürgermeister Christoph Landscheidt ein Gratulationsschreiben. Mit diesem Glückwunsch wird eine Terminkarte inklusive eines konkreten Besuchstermins versendet, an dem die Beraterinnen zu Besuch kommen. Im Juni fand die Auftaktveranstaltung des Club 75 als Nachhaltigkeitstreffen des Projekts „Präventive Hausbesuche“ statt. Eingeladen zu einem gemeinsamen Treffen in den Schirrhof bei Kaffee und Imbiss hatten die beiden Koordinatorinnen der präventiven Hausbesuche, Andrea Busch und Iris Jentges.Die 25 anwesenden Gäste hatten die Möglichkeit, an einem Denkathlon, einer Verknüpfung von Spaziergang und Denkaufgaben, sowie an einer Runde 3D-Boule teilzunehmen. Neben den beiden städtischen Mitarbeiterinnen wurden die sportlichen Angebote begleitet von Mitarbeiterinnen vom Gerontopsychiatrischen Zentrum der Alexianer Krefeld, Catherine Yaerdley und Kate Becker.