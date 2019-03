Altlasten in Kamp-Lintfort: Das Sicherungsbauwerk ist acht Meter hoch

Kamp-Lintfort Die CDU-Fraktion zeigte sich besorgt, dass das Landschaftsbauwerk auf dem Laga-Areal höher gebaut wurde als geplant. Sie legte der Verwaltung einen Fragenkatalog vor. Die Antworten liegen jetzt vor.

Die Stadtverwaltung hat am Freitag eine umfangreiche Stellungnahme auf den Fragenkatalog der CDU-Fraktion zum Sicherungsbauwerk auf dem ehemaligen Areal des Bergwerks West veröffentlicht. Darin beantwortet sie detailliert die Fragen der Christdemokraten, was auch dem CDU-Vorwurf der mangelnden Transparenz geschuldet sein mag. Die Verwaltung erklärt: „Wie sich aus den Antworten ergibt, sind die angesprochenen Themen, soweit erforderlich, auch von den zuständigen Gremien, beraten und entschieden worden.“ Das Sicherungsbauwerk, so die Stadtverwaltung, habe einschließlich der Abdeckung und Bodenmodellierung die Planhöhe erreicht. Der höchste Punkt des Bauwerks, unter dem die RAG die Altlasten verbracht hat, habe eine Größenordnung von etwa acht Metern. In ganz frühen Planungen der RAG sei mal von geringeren Höhen die Rede gewesen. Die aktuellen Höhen stünden jedoch seit der Juryentscheidung zum Siegerentwurf fest und seien mehrfach durch einstimmige Beschlüsse der städtischen Gremien bestätigt worden. „Das eigentliche Sicherungsbauwerk ist natürlich niedriger, weil in der Höhe eine Abdeckung mit Kunststoffdichtungsbahn, Wurzelsperrschicht und Bodenaufbau hinzukommen. Sonst wäre auch keine Landschaftsgestaltung möglich“, teilt Martin Notthoff, Geschäftsführer der Laga-GmbH mit. Auch die Frage nach den vorgefundenen Schadstoffen wird beantwortet. Laut Stadtverwaltung handelt es um kokerei-spezifische Schadstoffe. Diese seien unter Aufsicht und Kontrolle der Bergbehörde entweder fachgerecht entsorgt oder in das Sicherungsbauwerk eingebaut worden.