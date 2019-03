Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Klanghelden sind offizielle Laga-Veranstaltungspartner

Die Feisten: Mathias ‚C.‘ Zeh (mit Sonnenbrille) und Rainer Schacht. Foto: Christoph Mischke

Kamp-Lintfort Der Ticketvorverkauf für die erste Kulturveranstaltung auf der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort startet am 8. April diesen Jahres. „Die Feisten“ wollen am 19. September 2020 auf der Bühne des Quartiersplatzes im zukünftigen Zechenpark Friedrich Heinrich ihren „Junggesellenabschied“ geben.

Ermöglicht wird die Veranstaltung durch das Unternehmen „Klanghelden“ aus Wesel, seit Herbst 2018 offizieller und bislang einziger kommerzieller Veranstaltungspartner der Landesgartenschau GmbH. Dies bestätigte Laga-Geschäftsführer Martin Notthoff am Dienstag. „Wir freuen uns, dass wir einen lokalen Veranstalter aus der Region gefunden haben. Denn eine Landesgartenschau ist ja immer auch lokale Wirtschaftsförderung“, erklärte Notthoff. Die Klanghelden seien ein lokales Start-up mit Sitz in Wesel, das sich erst 2018 gegründet habe und bislang vor allem rechtsrheinisch mit Veranstaltungen aktiv sei. Auf ihrer Homepage stellen Hilmar Schulz und Julian Köster ihr Unternehmen als Party- und Unterhaltungsservice vor. Schulz und Köster sind als Eventmanager, Komikexperten und Musiker tätig und freuen sich schon auf die Landesgartenschau. „Wir haben unter anderem im Scala Kulturspielhaus in Wesel Programm gemacht, bereiten zurzeit die Sommerfestspiele in Birten vor“, berichtet Schulz. Im Herbst gehen die Klanghelden mit Stoppok auf Tournee durch NRW. Die Unternehmer-Gesellschaft war im vergangenen Jahr mit einem Konzept auf die Laga-GmbH zugegangen. „Es hat Anklang gefunden“, so Schulz.