Kirche in Kamp-Lintfort: Eine Reise zu den Passionsspielen

Kamp-Lintfort Diakon Werner Hüning aus Kamp-Lintfort plant eine Fahrt nach Oberammergau zu Pfingsten 2020.

Die Geschichte des Oberammergauer Passionsspiels beginnt 1633. Mitten im Dreißigjährigen Krieg, nach monatelangem Leiden und Sterben an der Pest, gelobten die Oberammergauer, alle zehn Jahre das „Spiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus“ aufzuführen. Zu Pfingsten 1634 erfüllten sie das Versprechen zum ersten Mal. Im Jahr 2020 führt die Gemeinde zum 42. Mal das Spiel auf, das die Oberammergauer in einzigartiger Kontinuität durch die Jahrhunderte getragen haben. Aus der ganzen Welt setzen sich Pilgergruppen in Bewegung, um an einer der rund 100 Aufführungen dabei zu sein.

So wurde auch Diakon Werner Hüning von der St.-Josef-Pfarrei in Kamp-Lintfort aktiv und sammelt Interessenten um sich, die mit ihm von Sonntag, 7. Juni 2020, bis Mittwoch, 10. Juni 2020, eine viertägige Pilger-Busreise nach Oberammergau zu unternehmen. Die Planung muss bereits jetzt erfolgen, da die Nachfrage nach Karten sehr stark und die Anzahl der zur Verfügung stehenden Hotels in und um Oberammergau begrenzt ist. „Meine Eltern waren zwei Mal dort“, erzählte Werner Hüning am Dienstag im RP-Gespräch. „Sie haben jedes Mal geschwärmt, wie schön die Passionsspiele sind.“ Als die Kulturdirektion Löhr in St. Josef die Anfrage stellte, ob Interesse daran bestehe, die Reise zu organisieren, brachte sich Hüning gerne ein.

Der Oberammergauer Christian Stückl ist seit 1987 Spielleiter des großen Passionstheater. Er ist auf den Theater- und Opernbühnen erfahren und war bis 2012 insgesamt elf Jahre lang verantwortlicher Regisseur der „Jedermann“-Aufführungen bei den Salzburger Festspielen. In Oberammergau bringt er mit einigen hundert Laiendarstellern, einem großen Chor und einem stark besetzten Orchester – alle Mitwirkenden kommen aus dem gut 5000 Einwohnern zählendem bayerischen Dorf und aus dem direkten Umfeld – das Leiden und Sterben Jesu auf die Bühne. Die Pilgergruppe unter der Leitung von Diakon Werner Hüning wird am ersten Tag mit einem Zwischenstopp in Würzburg mit Besichtigung des Doms und der Residenz, die 1981 in das Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen wurde, in den Chiemgau. Am zweiten Tag geht die Reise weiter über Bad Tölz zur Wieskirche bei Steingaden zur Besichtigung des Schlosses Neuschwanstein bei Schwangau, dann weiter nach Oberammergau. Am dritten Tag wird der Ort besichtigt, bevor dann am frühen Nachmittag der erste Teil des Passionsspiels beginnt. Eine Beschreibung der Pilgerreise nach Oberammergau liegt in allen katholischen Kirchen und Gemeindebüros in Kamp-Lintfort kostenlos aus.