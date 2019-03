Engagement in Kamp-Lintfort: Ehrenamtliche Helfer für das Kloster Kamp

KAMP-LINTFORT Maria Riemer und Jolanda Krech gehören zu den jüngsten Ehrenamtlichen im Zentrum Kloster Kamp. Und sie sind gerne dort.

„Es ist schön, Kuchen mit Sahne zu servieren und den Besuchern eine Freude zu machen“, sagt sie. Sie hilft vor allem in den Schulferien und an den Wochenenden im Café. „Eine Schicht dauert drei Stunden“, berichtetet sie. „An Wochentagen und an Samstag dauert sie von 14 bis 17 Uhr. An Sonntagen gibt es zwei Schichten von 11 bis 14 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Die Atmosphäre im Kloster Kamp ist eine besondere, auch unter den Mitarbeitern.“ Sie kam über ihre Tante Christel Westermann, die hauptberuflich im Zentrum Kloster Kamp wirkt, in Kontakt. Mittlerweile hat sie auch ihren Bruder Stephan Riemer gewinnen können, im Café mitzuhelfen. Mit 19 Jahren ist der Rheinberger, der im Sommer eine Ausbildung beginnen will, zurzeit der jüngste der gut 100 Ehrenamtlichen. „Kein anderer Verein in Kamp-Lintfort hat so viele“, sagt Christoph Müllmann als stellvertretender Vorsitzender des Vereins, der das Zentrum trägt. Die Anzahl ist konstant, während sich die Engagierten ändern. Aus Altersgründen schieden 2018 rund zehn aus und zehn Neue kamen hinzu. „Wir nennen sie die wahren Klosterschätze“, sagt Peter Hahnen, Leiter des Zentrums. „Sie kommen vor allem aus Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort. In den letzten Jahren sind immer mehr aus der Region Niederrhein dabei, zum Beispiel aus Dinslaken, Voerde oder Kevelaer.“