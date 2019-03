Landscheidt engagiert sich: Bürgermeister unterstützt die 72-Stunden-Aktion

Kamp-Lintfort Bürgermeister Christoph Landscheidt ist Schirmherr der 72-Stunden-Aktion der Pfarrei St.-Josef-Initiiert durch den Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) lautet das Motto „Uns schickt der Himmel“.

Bei der bundesweit größten Sozialaktion setzen sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für soziale Projekte oder Aufgaben ein. „Ich freue mich, dass Jugendliche bereit sind für die gemeinsame Sache mit anzupacken. Das unterstütze ich natürlich gerne“, so Landscheidt. Die Pfarrei St. Josef nimmt schon zum dritten Mal an der Aktion teil. Beim letzten Mal hatten 100 Jugendliche den Weinberg am Kloster Kamp wieder zugänglich gemacht. Das besondere an der 72-Stunden-Kampagne ist, dass die Jugendlichen nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Erst beim Startschuss am 23. Mai wird Landscheidt den Umschlag mit dem neuen Projekt überreichen. Anmeldung unter www.st-josef-kamp-lintfort.de sowie im Pfarrbüro der Pfarrei und in den Kirchen. Auch auf Instagram (@72stunden.stjosef) und Facebook (@72stunden.stjosef) kann man die Initiative verfolgen.