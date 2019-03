Hobby in Kamp-Lintfort: Wo die „Kunst im Keller“ entsteht

KAMP-LINTFORT In der Kamp-Lintforter Begegnungsstätte 50plus treffen sich regelmäßig Hobbykünstlerinnen. Die Gruppe trägt den Namen „Kunst im Keller“.

„Die meisten Hobby-Künstlerinnen sind schon länger mit dabei. Es gibt aber auch immer wieder Neueinsteiger, besser gesagt Neueinsteigerinnen.“ Zurzeit ist die Gruppe nämlich rein weiblich. „Männer sind natürlich ebenfalls jederzeit willkommen“, so Kursleiterin Grothoff, was einige Damen mit einem Kopfnicken bestätigten. Den meisten Teilnehmerinnen gefällt die Gruppe aber auch so sehr gut. „Uns macht das hier allen großen Spaß“, erklärte eine der Damen. Und man hat hier auch die nötige Ruhe, was zuhause nicht immer der Fall ist.“ Wieder nickten die anderen. „Ja, wenn alle konzentriert arbeiten, ist es manchmal längere Zeit ganz still im Raum.“ Meistens wird jedoch locker mit einander geplaudert. Dabei gibt man sich hin und wieder auch schon mal gegenseitige Tipps. Allerdings nur technische. Was die künstlerische Seite angeht, redet keiner dem anderen rein. Auch von Seiten der Leiterin gibt es keinerlei malerischen oder inhaltlichen Vorgaben. „Da darf sich jeder gestalterisch so entfalten, wie er möchte“, lächelt Simone Grothoff. Genau das tun die Damen.

Siegrun Meinhardt zum Beispiel. Sie hatte nach ihrer eigenen Aussage bis vor zwei Jahren noch nie einen Künstlerpinsel in der Hand gehabt, malte am Donnerstag jedoch an einem ziemlich komplizierten Bild mit vier stilisierten Menschenfiguren, von denen sie eine mit einer Schicht aus Blattgoldflocken verzierte. „Unsere Goldmarie konnte vorher gar nichts und malt jetzt wie der Teufel“, kommentierte eine ihrer Malfreundinnen das Werk mit sympathischer Anerkennung. „Na ja“, reagierte die so Gelobte bescheiden: „Wenn die Freunde, denen ich meine Arbeiten schenke, nicht mehr wieder kommen, weiß ich, dass ich meinen Stil ändern muss.“ „Wir haben ja auch noch Kinder“, frotzelte eine andere Malerkollegin. „Die müssen das Zuhause aufhängen“, wobei die Betonung auf dem Wort „müssen“ lag. Das war natürlich kokett übertrieben, denn die meisten Arbeiten, mit den die Kamp-Lintforter „Keller-Malerinnen“ beschäftigt waren und auch die, die bereits fertig an den Wänden des Ateliers lehnten, verdienten durchaus mehr als „nur“ verwandtschaftliche Anerkennung. Das dürfte sich spätestens bei der ersten öffentlichen Ausstellung der Gruppe am Samstag, 23. März, ab 15 Uhr im Don-Bosco-Haus an der Vinnstraße 16 zeigen. Zurzeit wird an einigen der dort zu sehenden Exponate jedoch noch fleißig gearbeitet. „Uns geht es bei dieser Ausstellung einfach nur mal darum zu zeigen, was in den vergangenen beiden Jahren in der Gruppe entstanden ist“, erklärte Karin Oleffs-Bringsken das hauptsächliche Anliegen der Ausstellung. „Und vielleicht können wir, wenn sich dadurch ja noch ein paar mehr Interessenten finden sogar noch eine weitere Gruppe aufmachen.“