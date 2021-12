Tierpark in Kamp-Lintfort : Tierische Weihnachten im Kalisto

Kamp-Lintfort Das Tierpark-Team hat ein kleines Programm für die Adventszeit vorbereitet. Das Laga-Maskottchen Kalli überrascht die Besucher im Kalisto. Kinder sind eingeladen, Lebkuchenhäuser zu basteln und zu verzieren.

Der Tierpark Kalisto bietet jungen Familien an allen Adventssonntagen ein kleines Veranstaltungsprogramm an. An Heiligabend öffnet der Park bis 14 Uhr. So dauert das Warten auf das Christkind nicht allzu lang. Ein Spaziergang an der frischen Luft zu den Kaninchen, den Eseln und zu Rudi, dem neuen Schafbock im Tierpark – all dies ist in der Einrichtung an der Ringstraße möglich.