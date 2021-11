Streikversammlung in Kamp-Lintfort : Handelsbeschäftigte legen Arbeit nieder

Kamp-Lintfort Kamp-Lintfort war Standort einer zentralen Streikversammlung der Gewerkschaft Verdi. Handelsbeschäftigte machten sich dort für Tarifbindung und Digitalisierungstarifverträge stark.

Wie erwartet, stammte der mit 450 Teilnehmern größte Teil der Streikenden aus der Rheinberger Niederlassung der Firma Amazon, die in den vergangenen Jahren mehrfach aus verschiedenen Gründen durch Streiks ihrer Mitarbeiter und des seit Jahren schwelenden Tarifstreit in den Blick der Öffentlichkeit geraten ist. Die anderen kamen aus den im Ruhrgebiet, dem Raum Köln und Düsseldorf sowie am linken Niederrhein ansässigen Groß- und Einzelhandelsbetrieben wie Esprit, TK Maxx, Smyth Toys, DLG Bofrost, IKEA und H&M. Während in den genannten Betrieben lediglich einen oder zwei Tage gestreikt wird, haben wegen der verstärkten Leistungsanforderungen anlässlich der vergangenen „Blackweek“-Sonderangebotswoche und des bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes zahlreiche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von Amazon bereits am Mittwoch ihre Arbeit niedergelegt. „Ich bin jetzt in diesem Jahr genau zehn Jahre bei Amazon und habe in dieser Zeit viele Firmenentscheidungen mitgemacht“, berichtete Mitarbeiter Thorsten Abel in einer ersten Rede über seine Erfahrungen in der Rheinberger Firmenniederlassung. „Ständig wurden neue Pläne angekündigt. Zum Beispiel der Bau von Niederlassungen in Polen und der Tschechei, die dann zwar auch begonnen, aber bald wieder aufgeben wurden. Ein anderes Mal war ein komplett neues, ausschließlich von Robotern bedientes Auslieferungslager im Gespräch, was den bisherigen Lagermitarbeitern natürlich große Arbeitsplatzängste verursachte.“ All das habe zu einer ständigen Unsicherheit in der Belegschaft geführt. „Aber wahrscheinlich war das auch so beabsichtigt, um höhere Lohnforderungen, vor allem aber die Streikbereitschaft der Leute zu unterdrücken“, mutmaßte er.